Kreditkartenfirmen nehmen ab heute Anträge für Corona-Hilfe der Regierung entgegen

Photo : KBS News

Kreditkartenfirmen nehmen ab heute Anträge für die Corona-Hilfe der Regierung entgegen.Die privaten Haushalte können sich die Guthaben unter anderem auf Kreditkarten von neun Anbietern überweisen lassen: KB Kookmin, NH Nonghyup, Lotte, BC, Samsung, Shinhan, Woori, Hana und Hyundai.Die Anträge können seit 7 Uhr im Internetauftritt der Kreditkartenanbieter und über deren mobile Applikationen gestellt werden.Die Anträge stellen die Haushaltsvorsteher abhängig von der letzten Ziffer ihres Geburtsjahres. Diese Regelung kam bereits bei der öffentlichen Zuteilung der Mundschutzmasken zur Anwendung. Ab der kommenden Woche kann die Hilfe an jedem beliebigen Wochentag beantragt werden.Die Höhe der Zahlungen pro Haushalt ist abhängig von dessen Mitgliederzahl. Einpersonenhaushalte können mit rund 400.000 Won oder 330 Dollar rechnen. Haushalte, in denen mindestens vier Personen leben, erhalten eine Million Won.Die Corona-Hilfe kann auf Kreditkarten oder Debitkarten gutgeschrieben werden. Mit dem Geld kann in den meisten Geschäften bezahlt werden. Nicht möglich ist dies in Kaufhäusern, Duty-free-Shops, großen Discountern und Online-Kaufhäusern.