Südkorea und China feiern Start beschleunigter Einreise für Geschäftsleute

Photo : YONHAP News

Südkorea und China haben die Einführung eines Fast-Track-Verfahrens für eine vereinfachte Einreise von Geschäftsleuten gefeiert.Beide Länder hatten vereinbart, ab 1. Mai ihren Geschäftsleuten gegenseitig eine beschleunigte Einreise zu erlauben. Demnach müssen sich südkoreanische Geschäftsleute in China nicht in eine 14-tägige Quarantäne begeben, sollten sie vor der Ausreise und nach der Ankunft negativ auf das neuartige Coronavirus getestet werden.Am Sonntag reisten 215 Mitarbeiter von Samsung SDI und Samsung Electro-Mechanics im Rahmen des Schnellverfahrens in die chinesische Stadt Tianjin ab.Aus diesem Anlass fand eine Diskussion am Flughafen Incheon statt. Daran nahmen der stellvertretende Außenminister für wirtschaftliche Angelegenheiten, Lee Sung-ho, der chinesische Botschafter Xing Haiming und der Vizechef von Samsung Display Lee Woo-jong teil. Sie vereinbarten dabei eine Kooperation angesichts wirtschaftlicher Schäden wegen der Corona-Pandemie.Lee Sung-ho sprach von einem ersten Schritt, um die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Südkorea und China wiederherzustellen und zu normalisieren. Das kleine Experiment zwischen beiden Ländern könnte eine gute Botschaft für die Welt werden, da es weltweit wirtschaftliche Schwierigkeiten gebe.Xing sagte, er glaube, dass Südkorea und China durch ihre bilaterale Kooperation der Welt zeigten, dass man auf diese Weise handeln könne und müsse.