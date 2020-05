Südkorea schließt wegen Corona-Infektion vorläufig Botschaft in Tansania

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Botschaft in Tansania wird für zwei Wochen geschlossen.Grund ist, dass ein Mitarbeiter positiv auf das neuartige Coronavirus getestet wurde.Unter den am Freitag aus Tansania zurückgekehrten Südkoreanern seien drei Menschen im Zuge der Einreisekontrolle positiv auf das Virus getestet worden. Unter ihnen sei ein Botschaftsmitarbeiter gewesen, teilte die Botschaft am Samstag (Ortszeit) mit.Zur Vorbeugung einer Infektion würden Dienstleistungen, die einen persönlichen Kontakt erfordern, vorläufig eingestellt, hieß es.Alle Mitarbeiter bleiben laut Informationen zu Hause und arbeiten im Homeoffice.In Tansania wurden bisher etwa 500 Corona-Infektionen bestätigt. 21 Corona-Patienten starben.