Tesla rangiert auf Platz drei unter ausländischen Automarken in Südkorea

Auf dem südkoreanischen Automarkt werden immer mehr Elektroautos der US-Marke Tesla abgesetzt.Nach Angaben des Industrieministeriums und des Koreanischen Automobilherstellerverbands verkaufte das US-Unternehmen in Südkorea in den ersten drei Monaten 4.070 Einheiten.Tesla stieg 2017 in den südkoreanischen Markt ein. Der hiesige Absatz konnte nach der Markteinführung des Model 3 Ende November letzten Jahres deutlich gesteigert werden.Die Zahl der in Südkorea angemeldeten Tesla-Autos stieg von 1.599 Ende Oktober auf 7.400 Ende März.Spitzenreiter unter den ausländischen Automarken war im Auftaktquartal Mercedes-Benz mit 15.400 verkauften Einheiten. Auf Platz zwei folgte BMW mit 11.331 Einheiten.