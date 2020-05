Pro-nordkoreanische Zeitung betont Freundschaft zwischen Nordkorea und China inmitten der Pandemie

Photo : YONHAP News

Eine in Japan erscheinende pro-nordkoreanische Zeitung hat auf den Briefaustausch zwischen den Staatschefs Nordkoreas und Chinas inmitten der Corona-Pandemie aufmerksam gemacht.Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hatte jüngst in einer Botschaft Chinas Präsident Xi Jinping zum Erfolg bei der Eindämmung der Ausbreitung von Covid-19 gratuliert. Xi antwortete darauf und äußerte die Hoffnung auf eine verstärkte Kooperation im Kampf gegen Covid-19.„Chosun Sinbo“, ein Organ der pro-nordkoreanischen Koreanergemeinde in Japan, schrieb am Samstag, dass auch inmitten der Corona-Katastrophe die Verbindung zwischen den Führungen Nordkoreas und Chinas enger werde. Die Verbindung sei durch den Willen und die Zuwendung im Kampf für ihr gemeinsames Ideal geschaffen worden.Die Partei und die Regierung Nordkoreas hielten an der Position fest, die Tradition der Freundschaft zwischen Nordkorea und Chinas fortführen und eine allumfassende Wiederbelebung der Freundschafts- und Kooperationsbeziehungen erzielen zu wollen. Diese Position werde inmitten der weltweiten Corona-Krise nicht verblassen, sondern noch entschlossener vertreten, hieß es weiter.Dank der guten Beziehungen zwischen beiden Ländern würden Nöte und Herausforderungen überwunden, auch während die soziale Distanzierung für die Vorbeugung von Infektionen gefordert werde, unterstrich die Zeitung.