USA erklären sich zu flexibler Herangehensweise gegenüber Nordkorea bereit

Photo : YONHAP News

Das US-Außenministerium hat die Bereitschaft zu einer flexiblen Herangehensweise gegenüber Nordkorea erklärt.Der Vorschlag, sich an sinnvollen Verhandlungen mit Nordkorea zu beteiligen, sei weiterhin gültig. Washington sei zu einer flexiblen Herangehensweise bereit, um eine ausgeglichene Einigung zu erreichen, sagte ein Ministeriumssprecher am Sonntag (Ortszeit).Damit antwortete er auf Fragen der Nachrichtenagentur Yonhap in Bezug auf die Äußerungen von Präsident Moon Jae-in zu den Beziehungen zwischen Süd- und Nordkorea und zwischen Nordkorea und den USA, die er in seiner Rede zum dritten Jahrestag nach seinem Amtsantritt machte.In Bezug auf die innerkoreanische Kooperation bekräftigte der Sprecher die bisherige Position des US-Außenministeriums.Die USA unterstützten die Kooperation zwischen Süd- und Nordkorea. Die USA stimmten sich mit ihrem Verbündeten Südkorea ab, um sicherzustellen, dass die innerkoreanische Kooperation unter allen Umständen mit Fortschritten auf dem Weg zur Denuklearisierung Schritt halte, hieß es.