„Not Today“ erreicht als zehntes Musikvideo von BTS 400 Millionen YouTube-Klicks

Das Musikvideo zum Lied „Not Today“ von BTS ist mehr als 400 Millionen Mal auf YouTube angeklickt worden.Nach Angaben ihrer Agentur am Sonntag übertraf das Musikvideo zu „Not Today“ gegen 21.04 Uhr am Samstag die 400-Millionen-Marke.Es ist das zehnte Musikvideo der siebenköpfigen Gruppe, das 400 Millionen YouTube-Klicks erreichte. Damit erneuerten BTS ihren eigenen Rekord, als koreanische Sänger bzw. Band mit den meisten Musikvideos mit mindestens 400 Millionen Klicks.Das Musikvideo zu „DNA“ wurde inzwischen mehr als 900 Millionen Mal aufgerufen, das zu „Boy With Luv“ über 700 Millionen Mal.