US-Botschafter dankt Südkorea für Maskenspende

Photo : YONHAP News

Der US-amerikanische Botschafter in Südkorea, Harry Harris, hat sich für die Lieferung von zwei Millionen Mundschutzmasken an die USA bedankt.Er äußere gegenüber der südkoreanischen Regierung und dem Präsidialamt ein großes Dankeschön dafür, der Bundesagentur für Katastrophenschutz (FEMA) zwei Millionen Masken bereitzustellen, schrieb Harris am Montag in sozialen Medien. Die Allianz und Freundschaft zwischen beiden Ländern seien heute genauso wichtig und eisern wie vor 70 Jahren.Der Diplomat veröffentlichte gleichzeitig vier Fotos einer US-Frachtmaschine, die am frühen Montagmorgen mit zwei Millionen Masken an Bord in Südkorea startete.Südkorea hatte zwei Millionen Masken geschickt, um die USA im Kampf gegen Covid-19 zu unterstützen. Es ist die erste Maskenspende der südkoreanischen Regierung aus humanitären Gründen, die nach einer offiziellen Bitte einer ausländischen Regierung erfolgte. Dem Außenministerium zufolge hatten bisher über 70 Länder offiziell um eine Maskenlieferung gebeten.