Nationales Cyberkommando meldet weiteren Corona-Fall

Im Cyberkommando der Streitkräfte sind den dritten Tag in Folge Corona-Infektionen bestätigt worden.



Alle Mitglieder des Kommandos werden daher auf Covid-19 getestet.



Das Verteidigungsministerium teilte mit, dass in den Reihen der Streitkräfte ein weiterer Infektionsfall bestätigt worden sei. Mit Stand von 10 Uhr am Sonntag würden insgesamt vier Personen wegen Covid-19 medizinisch behandelt.



Bei dem neuen Infektionsfall handelt sich um einen Offizier des Cyberkommandos. Zuvor war ein Unteroffizier des Kommandos nach einem Klubbesuch im Seouler Itaewon-Viertel am Freitag positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Am Samstag wurde ein Soldat des Cyberkommandos, der Kontakt mit diesem Unteroffizier hatte, positiv getestet.



Der Unteroffizier hatte in der Nacht auf den 2. Mai einen Klub besucht, den der 66. Infizierte in Yongin aufgesucht hatte, der sich zu einem Superverbreiter entwickelte.



Auch ein Heeresoffizier wurde ebenfalls nach einem Klubbesuch am selben Tag positiv auf Covid-19 getestet.



Das Militär wird Disziplinarmaßnahmen gegen die Klubbesucher verhängen, weil sie gegen die Auflagen des Verteidigungsministeriums hinsichtlich einer eingeschränkten Bewegungsfreiheit verstoßen hatten.