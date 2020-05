Südkorea meldet 35 neue Corona-Fälle als Folge von Cluster-Infektionen unter Klubbesuchern

Photo : YONHAP News

Inmitten der zunehmenden Zahl der Infektionen im Zusammenhang mit Klubs im Seouler Stadtteil Itaewon hat Südkorea den zweiten Tag in Folge mehr als 30 neue Covid-19-Fälle gemeldet.Laut den Zentren für Krankheitskontrolle und –prävention wurden am Sonntag 35 Neuinfektionen gemeldet. Die Gesamtzahl der Corona-Infizierten im Land sei damit auf 10.909 angestiegen.29 der 35 neuen Fälle sind lokale Ansteckungsfälle. In Seoul wurden 20 Fälle bekannt, in Incheon zwei Fälle. Die Provinz Gyeonggi meldete vier Infektionen, die Provinz Nord-Chungcheong drei.Sechs weitere Neuinfektionen sind importierte Fälle. Drei von ihnen wurden bei der Kontrolle am Flughafen erfasst. Jeweils ein Fall wurde während der Isolierung nach der Einreise in Incheon, Sejong und Gangwon entdeckt.Den vierten Tag in Folge wurde kein Todesfall gemeldet. Die Zahl der Corona-Toten beträgt weiter 256.