Südkoreas Ausfuhren Anfang Mai um 46 Prozent geschrumpft

Photo : YONHAP News

Südkoreas Ausfuhren sind infolge der Corona-Pandemie drastisch zurückgegangen.Laut dem Zollamt belief sich das Exportvolumen im Zeitraum vom 1. bis 10. Mai auf 6,9 Milliarden Dollar. Das seien 46,3 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.Die Zahl der Werktage sank zwar wegen der langen Feiertage. Das tägliche Exportvolumen im Schnitt nahm jedoch ebenfalls deutlich ab und zwar um 30,2 Prozent.Wertmäßig schrumpfte der Autoexport um 80,4 Prozent, damit am stärksten. Bei Ölprodukten wurde ein Rückgang von 75,6 Prozent verbucht.Der Halbleiterexport ging um 17,8 Prozent zurück, der Export von drahtlosen Kommunikationsgeräten um 35,9 Prozent.Dagegen konnte der Schiffsexport um 55 Prozent zulegen.Das Importvolumen sank um 37,2 Prozent auf 9,6 Milliarden Dollar. In der Handelsbilanz wurde ein Defizit in Höhe von 2,6 Milliarden Dollar verbucht.