Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Leitindex Kospi ist mit einem Minus in die Woche gestartet.Der Kospi verlor 0,54 Prozent auf 1,935,40 Zähler. Grund für den Rückgang waren erneut aufgekeimte Sorgen über eine Ausbreitung des Coronavirus in Südkorea, insbesondere in der Hauptstadtregion.Der Markt wird ein Auf und Ab erleben, abhängig von den Infektionszahlen, sagte Seo Sang-young von Kiwoom Securities gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap.