Rückkehr in die Schulen wegen Itaewon-Infektionsherd um eine Woche verschoben

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat die Rückkehr in die Schulen um eine Woche verschoben.Die Entscheidung gab der stellvertretende Bildungsminister Park Baeg-beom am Montag bekannt.Grund ist der erneute Anstieg der Corona-Infektionszahlen im Zusammenhang mit einem Infektionsherd im Seouler Viertel Itaewon.Ursprünglich war geplant, dass die ältesten Jahrgänge der Oberschulen morgen wieder in den Unterricht kommen. Gemäß dem Stufenplan verschiebt sich auch die Rückkehr der übrigen Schüler um jeweils eine Woche. Voraussetzung sei aber, dass sich die Corona-Lage nicht weiter zuspitze.Die für Bildungsfragen und Quarantäne zuständigen Behörden wollen das Infektionsgeschehen zunächst beobachten und später Details zur Wiederaufnahme des Unterrichts in der Schule bekannt geben.Zurzeit werden alle Schülerinnen und Schüler online unterrichtet.Unterdessen wurde eine Petition zur Verschiebung des Schulstarts im Internetauftritt des Präsidialamtes von 170.000 Menschen unterzeichnet.Mit Stand 18.30 Uhr am Montag waren im Zusammenhang mit Diskobesuchern in Itaewon 94 Infektionsfälle bekannt.