Regierung erwartet 50 Prozent höhere Leistungen aus Arbeitslosenversicherung

Photo : YONHAP News

Die Regierung erwartet deutlich höhere Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung.Wegen der stark steigenden Arbeitslosigkeit in der Coronakrise würden rund 50 Prozent mehr Mittel für die Auszahlung des Arbeitslosengeldes gebraucht.Das Arbeitsministerium rechne mit einem Mittelbedarf in Höhe von mindestens 12,5 Billionen Won oder 10,2 Milliarden Dollar, sagte der für Beschäftigungspolitik zuständige Abteilungsleiter Kwon Ki-sup am Montag auf einer Pressekonferenz.Bereits letztes Jahr war mit Auszahlungen in Höhe von 8,1 Billionen Won ein Rekordhoch erreicht worden. Die Regierung war vor dem Ausbruch der Coronakrise von einem moderaten Anstieg auf neun Billionen Won ausgegangen.Der Beamte sagte, dass der Anstieg hauptsächlich auf die Pandemie zurückgeführt werde. Dieser müsse im dritten Nachtragshaushalt berücksichtigt werden, den die Regierung zurzeit aufstelle.Im April sei Arbeitslosenhilfe in der Rekordhöhe von 993,3 Milliarden Won ausgezahlt worden. Verglichen mit dem Vorjahresmonat sei dies ein Anstieg um 34,6 Prozent gewesen.