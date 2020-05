Erdbeben der Stärke 3,8 sucht Nordkorea heim

Photo : YONHAP News

Im Osten Nordkoreas ist am Montag ein Erdbeben der Stärke 3,8 registriert worden.Das Beben ereignete sich um 19.45 Uhr in der Umgebung von Pyonggang in der nordkoreanischen Provinz Gangwon. Das Epizentrum liegt 32 Kilometer nordnordwestlich von Pyonggang, das Hypozentrum befindet sich in 16 Kilometern Tiefe.Auch in südkoreanischen Regionen wie Gangwon, Gyeonggi, Incheon und Seoul wurden Erschütterungen der Intensität 2 gespürt.Das südkoreanische Wetteramt ging anhand der Frequenz und Amplitude der seismischen Wellen davon aus, dass es sich um ein natürliches Beben handelte.Das gestrige Beben war das in diesem Jahr stärkste Erdbeben auf der koreanischen Halbinsel. In der Umgebung von Pyonggang hatte es am 21. September letzten Jahres ein Beben der Stärke 3,5 gegeben.