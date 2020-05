KBS, ZDF und andere öffentlich-rechtliche Sender bilden Corona-Taskforce

Photo : KBS News

Acht öffentlich-rechtliche Sender einschließlich des südkoreanischen Senders KBS haben eine Arbeitsgruppe für eine gemeinsame Reaktion auf Covid-19 ins Leben gerufen.Die Global Task Force (GTF) kam am Montagabend koreanischer Zeit zur ersten Videokonferenz zusammen. Die Intendanten der acht Rundfunkanstalten, darunter KBS, BBC, ZDF und France TV, diskutierten über Kooperationsmaßnahmen, um die Krise infolge von Covid-19 gemeinsam zu bewältigen.KBS-Intendant Yang Sung-dong sagte, dass Covid-19 eine Gelegenheit sei, die Daseinsberechtigung der öffentlich-rechtlichen Sender zu unterstreichen. Er schlug ein gemeinsames Projekt vor, mit dem eine Botschaft von Hoffnung und Trost an die wegen Covid-19 in Schwierigkeiten befindlichen Zuschauer in der Welt übermittelt werden könne.Die GTF wurde auf Vorschlag des kanadischen Senders CBC gebildet. CBC hatte im März auf die Notwendigkeit hingewiesen, dass öffentlich-rechtliche Sender angesichts der weltweiten Covid-19-Ausbreitung und der Post-Corona-Ära gemeinsam vorgehen müssten. Daran sind auch öffentlich-rechtliche Sender Schwedens, Australiens und Neuseelands beteiligt.