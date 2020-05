1,54 Millionen Haushalte beantragen am ersten Tag Corona-Soforthilfe

Photo : YONHAP News

Über 1,54 Millionen private Haushalte in Südkorea haben am Montag einen Antrag für die Corona-Soforthilfe der Regierung gestellt.Die Beantragung eines Corona-Zuschusses, der in Form von Guthaben auf Kredit- oder Debitkarten gewährt wird, startete am Montag.Laut dem Innenministerium stellten mit Stand von 18 Uhr eine Million und 543.218 Haushalte Anträge über insgesamt 1,03 Billionen Won (845 Millionen Dollar).In Seoul beantragten knapp 345.500 Haushalte 227 Milliarden Won, in der Provinz Gyeonggi 394.600 Haushalte 248 Milliarden Won.Die Online-Beantragung ist von 7 bis 23.30 Uhr möglich. Die Haushaltsvorsteher sollen den Antrag an einem bestimmten Wochentag abhängig von der letzten Ziffer ihres Geburtsjahres stellen. Ab Samstag können die Anträge unabhängig vom Geburtsjahr eingreicht werden.Ab dem 18. Mai dürfen die Antragsformulare auch an den Bankschaltern ausgefüllt werden.