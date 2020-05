Wirtschaft Regierung will Unternehmen Stimuli für Aufrechterhaltung der Beschäftigung gewähren

Die Regierung will Unternehmen Stimuli auf verschiedenen Gebieten gewähren, sollten sie trotz der Corona-Krise ihre Beschäftigten behalten.



Das beschloss das Ministerium für Beschäftigung und Arbeit heute.



Das Ministerium für Handel, Industrie und Energie wird demnach die Obergrenze für die Handelsfinanzierung für diejenigen Unternehmen maximal um das Zweifache erhöhen, die die Aufrechterhaltung der Beschäftigung zusichern. Außerdem wird ein Nachlass von bis zu 50 bei der Prämie für die Exportversicherung gewährt.



Das Ministerium für kleine und mittlere Unternehmen sowie Start-ups wird kleine und mittlere Firmen, die ihre Arbeitsplätze sichern oder mehr Stellen angeboten haben, bei der Beteiligung an staatlich unterstützten Projekten zur Technologieentwicklung bevorzugen. Auch bei der Beglaubigung von Standards im Ausland und dem Online-Export wird Unterstützung angeboten.



Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr wird sein Budget für öffentliche Busprojekte frühzeitig einsetzen, um die Beschäftigung in der Busbranche trotz der Geschäftsschwierigkeiten wegen Covid-19 aufrechterhalten zu können. Mögliche Verbesserungen in Bezug auf die Nutzungsdauer für Busse werden ebenfalls überprüft.