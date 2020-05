Wirtschaft Bürgergruppen fordern Einführung von Krankengeld und bezahltem Krankenurlaub für Covid-19-Überwindung

Bürgerorganisationen haben die Einführung eines sozialen Sicherheitsnetzes gefordert, damit auch während eines krankheitsbedingten Urlaubs ein Einkommen garantiert ist.



Um die Corona-Krise bewältigen zu können, müssten sich erkrankte Arbeitnehmer keine Sorgen über Einkommensverluste machen müssen, verlangten sechs zivilgesellschaftliche Organisationen, darunter People’s Solidarity for Participatory Democracy, auf einer Pressekonferenz in Seoul.



Sie forderten die Einführung eines Krankengeldes und eines bezahlten Krankheitsurlaubs.



Die Regierung habe im Rahmen der Maßnahmen zur Corona-Eindämmung erklärt, man sollte sich ausruhen, wenn man krank sei. Jedoch müssten die meisten Arbeiter auch im Krankheitsfall weiterarbeiten, da sie sonst nicht genug zum Leben hätten, betonten die Gruppen.



Lediglich sieben Prozent der Unternehmen gewähren laut einem Organisationsvertreter einen bezahlten Krankheitsurlaub. Die meisten Arbeitnehmer müssten unbezahlten Urlaub oder eine Entlassung hinnehmen, wenn sie wegen einer Krankheit länger ausfallen. Der Gesetzgeber müsse die Firmen in dieser Frage stärker in die Pflicht nehmen, hieß es.