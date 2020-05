Südkorea meldet 27 neue Corona-Fälle infolge von Cluster-Infektionen

Photo : YONHAP News

Südkorea hat 27 neue Covid-19-Fälle gemeldet, weil weiterhin Infektionen im Zusammenhang mit Klubs im Seouler Viertel Itaewon vorkamen.Nach Angaben der Zentren für Krankheitskontrolle und –prävention am Dienstag kletterte die Gesamtzahl der Corona-Infizierten im Land mit Stand von 0 Uhr um 27 innerhalb von 24 Stunden auf 10.936.Als Folge der Masseninfektionen im Zusammenhang mit Klubbesuchern in Itaewon stieg die Zahl der Neuinfektionen wieder an, nachdem die Zahl mehrere Tage lang einstellig gewesen war.22 der 27 neue Fälle sind lokale Infektionen. Seoul meldete zwölf Fälle, die Provinz Gyeonggi acht. Jeweils ein Fall wurde in Daegu und Incheon bestätigt.Bei fünf weiteren Fällen handelt es sich um importierte Fälle.Am Montag verstarben zwei Corona-Patienten, nachdem den vierten Tag in Folge kein Todesfall gemeldet worden war. Die Zahl der Todesfälle nahm damit auf 258 zu.