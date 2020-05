Nationales 75 Prozent von Universitäten wollen bis zum Semesterende Fernunterricht fortsetzen

Drei von vier Universitäten in Südkorea wollen wegen der Corona-Krise bis zum Semesterende den Fernunterricht fortsetzen.



Das habe eine Umfrage bei 193 privaten, staatlichen und öffentlichen Universitäten ergeben, teilte der Koreanische Verband von Präsidenten privater Universitäten am Dienstag mit. 145 Hochschulen, damit 75,1 Prozent, wollen de facto im ganzen ersten Semester am Fernunterricht festhalten.



71 Universitäten (36,8 Prozent) beschlossen laut der Organisation endgültig, das ganze Semester hindurch Fernunterricht abzuhalten. 74 Universitäten (38,3 Prozent) wollen auf dieser Unterrichtsform beharren, bis sich die Lage um Covid-19 beruhigt hat.



Jedoch stieg die Zahl solcher Hochschulen nach dem Ausbruch der Clusterinfektionen unter Klubbesuchern im Seouler Viertel Itaewon letzte Woche von 135 um zehn.



15 Universitäten (7,7 Prozent) wollen demgegenüber im Zeitraum von 18. bis 20. Mai den Präsenzunterricht wieder aufnehmen. Acht Hochschulen (4,1 Prozent) wollen solche Lehrveranstaltungen am 25. Mai wieder einführen, zwei (ein Prozent) am 1. Juni.



An 23 Universitäten (11,9 Prozent) finden bereits Vorlesungen auf dem Campus statt.