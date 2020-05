Nationales Seoul führt Maskenpflicht für U-Bahnpassagiere in Verkehrsspitzenzeit ein

Die Stadt Seoul hat eine Maskenpflicht für U-Bahnpassagiere in der Verkehrsspitzenzeit eingeführt.



Die Stadtverwaltung kündigte am Montag an, dass entsprechende Maßnahmen zur Abstandswahrung im Alltag bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel ab Mittwoch in Kraft treten würden.



Die Maskenpflicht gilt, wenn die U-Bahn mindestens zu 150 Prozent ausgelastet ist. In einem solchen Fall werden Fahrgäste per Lautsprecher aufgefordert, Mundschutz zu tragen. Wer keine Maske trägt, wird von Mitarbeitern an der Einlassschranke gestoppt.



Die Stadtverwaltung will ermöglichen, dass Fahrgäste an Automaten, in Kiosken und anderen Geschäften in den U-Bahnhöfen ohne Schwierigkeiten Dentalmasken kaufen können.