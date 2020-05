Politik Parlamentsausschuss billigt Gesetze für dichteres Sicherheitsnetz für Beschäftigte und Jobsuchende

Der zuständige Parlamentsausschuss hat am Montag zwei Gesetze für ein dichteres Sicherheitsnetz in Bezug auf die Beschäftigung verabschiedet.



Dem Revisionsentwurf zum Gesetz über die Erwerbstätigenversicherung zufolge können Kunstschaffende der Versicherung beitreten und Arbeitslosengeld beziehen. Zu den neuen Nutznießern zählen jedoch Freiberufler und Menschen in speziellen Beschäftigungsverhältnissen wie Versicherungsagenten nicht.



Nach einem weiteren Entwurf für die Unterstützung bei der Stellensuche können Jobsuchende aus einkommensschwachen Schichten bis zu sechs Monate lang einen Zuschuss in Höhe von monatlich 500.000 Won beziehen.



Präsident Moon Jae-in hatte am Sonntag in seiner Rede zum dritten Jahrestag nach dem Amtsantritt angekündigt, eine allgemeine Erwerbstätigenversicherung für alle Bürger einführen zu wollen.