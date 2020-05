Seoul will autonome Fahrzeuge auf die Straße bringen

Photo : YONHAP News

In Seoul werden bald autonome Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs sein.Die Stadtverwaltung feierte am Dienstag den Start der Erprobung der Mobilität des autonomen Fahrens. An der Zeremonie nahmen sieben Unternehmen, darunter die Mobilfunkanbieter LG Uplus, und die Yonsei Universität, teil.Die Stadtverwaltung hatte im September letzten Jahres Probefahrten von selbstfahrenden Autos gestartet.Nun will Seoul autonome Autos im realen Straßenverkehr erproben. Dafür werden drei Busse, vier PKW und drei Lieferroboter eingesetzt. Es wird unter anderem ein kontaktfreies Carsharing angeboten. Auch Menschen ohne Führerschein können mobil ein solches Fahrzeug herbeirufen, um ihren Zielort zu erreichen. Es werde ein Lieferdienst für Orte eingeführt, die mit dem Auto nicht erreichbar sind.