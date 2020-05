Börse in Seoul verliert zweiten Tag in Folge

Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse hat am Dienstag den zweiten Tag in Folge verloren.Der Leitindex Kospi büßte 0,68 Prozent auf 1.922,17 Zähler ein.Grund waren neue Sorgen über den Handelsstreit zwischen China und den USA.US-Präsident Donald Trump hatte gesagt, nicht an neuen Verhandlungen mit China im Handelsstreit interessiert zu sein.Das Wiederaufflammen des Handelsstreits habe jüngst den Anstieg der Aktienkurse in Seoul begrenzt, sagte Seo Sang-young von Kiwoom Securities gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap.