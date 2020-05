Mutmaßlicher Urheber von Chaträumen in Skandal um sexuelle Ausbeutung verhaftet

Photo : YONHAP News

Die Polizei hat am Dienstag den mutmaßlichen Urheber von Chaträumen festgenommen, die im Zentrum eines Sex-Skandals stehen.In den Chaträumen wurden intime Aufnahmen geteilt, zu denen auch Minderjährige erpresst worden waren.Die Zweigstelle in Andong des Bezirksgerichts Daegu hatte zuvor wegen Fluchtgefahr einen Haftbefehl gegen den 24-Jährigen erlassen, der sich im Internet "God God" nennt.Der Mann soll den ersten der Chaträume gegründet haben, deren Sammelbezeichnung heute "Nth Room" lautet.Die Polizeibehörde der Provinz Nord-Gyeongsang hatte bereits seit Juli 2019 nach ihm gefahndet. Erst am Samstag konnten die Behörden ihn ausfindig machen und vorladen.In dem Verhör räumte er ein, die Person hinter "God God" zu sein. Er wurde daraufhin zunächst ohne Haftbefehl festgenommen. Am Montag wurde dann ein Haftbefehl wegen Verstoßes gegen das Gesetz zum Schutz von Kindern und Jugendlichen sowie wegen Sexualverbrechen beantragt.Im Anschluss an den Haftprüfungstermin am Dienstagmorgen räumte der Mann gegenüber Reportern die Vorwürfe ein und entschuldigte sich bei den Opfern.Die Polizei wird möglicherweise noch heute entscheiden, ob die Identität des Mannes preisgegeben wird.