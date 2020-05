Moody´s belässt Südkoreas Bonität bei Aa2

Photo : YONHAP News

Die Ratingagentur Moody´s hat Südkoreas Bonität bei Aa2 mit Ausblick „stabil“ belassen.Trotz der Covid-19-Ausbreitung bliebe der wirtschaftliche Schaden in Südkorea begrenzt, hieß es zur Begründung.Jedoch werde die Corona-Pandemie Südkoreas exportorientierte Herstellungsindustrie beeinträchtigen und Auswirkungen auf Konsum und Investitionen in Südkorea haben.Nach Einschätzung der Regierung habe Moody´s damit die hohe Kreditwürdigkeit Südkoreas trotz verschlechterter Bedingungen im In- und Ausland bestätigt.