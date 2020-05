Südkorea schickt 500.000 Mundschutzmasken an US-Veteranen

Photo : YONHAP News

Südkorea hat 500.000 Mundschutzmasken an US-amerikanische Veteranen des Koreakriegs geschickt.Die südkoreanische Botschaft in den USA teilte mit, dass die koreanische Luftwaffe die Schutzmasken am Dienstag zum Luftwaffenstützpunkt Joint Base Andrews in Maryland gebracht habe. Beamte beider Länder sowie Veteranen hätten die Lieferung entgegengenommen.Außenminister Mike Pompeo zeigte sich im Kurznachrichtendienst Twitter dankbar für die Lieferung. Als Armee-Veteran erfreue ihn nichts mehr, als die gegenseitige Hilfe von Veteranen. Die USA bedankten sich bei den Spendern in Südkorea für ihre Großzügigkeit.Kriegsveteranenminister Robert Wilkie nannte das Geschenk ein Zeichen des tiefen Respekts.Sein südkoreanischer Amtskollege Park Sam-deuk bezeichnete die Schutzmasken als Symbol der Dankbarkeit für die Aufopferung von US-Veteranen.