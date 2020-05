Von Südkorea initiierte UN-Freundschaftsgruppe zu Covid-19 startet mit erster Sitzung

Photo : YONHAP News

Die von Südkorea initiierte UN-Freundschaftsgruppe zu Covid-19 hat am Dienstag ihre konstituierende Sitzung abgehalten.Rund 200 Teilnehmer, darunter Beamte und Gesundheitsexperten, berieten in der Videokonferenz über Maßnahmen gegen Covid-19.Den Vorsitz führten Südkorea, Kanada, Dänemark, Sierra Leone und Katar. Südkoreas Außenministerin Kang Kyung-wha äußerte die Hoffnung, dass die Freundschaftsgruppe einen wichtigen Beitrag im weltweiten Kampf gegen die Pandemie leisten kann.Südkorea hatte letzte Woche den Plan für die Einberufung des Gremiums vorgestellt.Gemeinsam mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der UNESCO will Südkorea zwei weitere Gruppen für die Zusammenarbeit im Kampf gegen Covid-19 ins Leben rufen.