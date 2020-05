Wirtschaft Regierung will über Schaffung von 550.000 Arbeitsplätzen diskutieren

Als Reaktion auf die verschlechterte Beschäftigungslage will die Regierung kurzfristig mindestens 550.000 Arbeitsplätze schaffen.



Die zuständigen Minister und Behördenchefs analysierten am Mittwoch in einer Sitzung unter Leitung von Finanzminister Hong Nam-ki die Folgen der Corona-Krise für den Beschäftigungsmarkt.



Sie beschlossen, insbesondere den von der Pandemie besonders stark getroffenen Erwerbstätigen zu helfen. Dies seien Aushilfskräfte, Tagelöhner und Selbstständige.



Bei Sitzungen des Hauptquartiers für die Wirtschaft am 14. und 21. Mai solle intensiv erörtert werden, wie mindestens 550.000 Arbeitsplätze zügig geschaffen werden können.



Für einen Anstieg der Beschäftigung in Schlüsselindustrien wie dem verarbeitenden Gewerbe sollen Mittel aus Stabilisierungsfonds eingesetzt werden. Darüber hinaus sollen zusätzliche Stützungsmaßnahmen ergriffen werden.



Die Sitzungsteilnehmer beschlossen, sämtliche Mittel ausschöpfen zu wollen, um den Bürgern angesichts der schwierigen Beschäftigungslage zu helfen. Zur Finanzierung der Hilfen solle zügig ein drittes Zusatzbudget auf den Weg gebracht werden.