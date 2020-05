Photo : YONHAP News

In den U-Bahnen Seouls gilt ab heute in der Hauptverkehrszeit eine Maskenpflicht.Das Tragen einer Maske ist Pflicht, wenn eine U-Bahn zu 150 Prozent ausgelastet ist. In einem solchen Fall werden Fahrgäste per Lautsprecherdurchsage aufgefordert, Mundschutz zu tragen.Wer keine Maske trägt, kann bereits an der Einlassschranke am Zugang zum Bahnsteig gehindert werden.Die Fahrgäste können an Automaten, in Kiosken und anderen Geschäften in den U-Bahnhöfen Dentalmasken kaufen.