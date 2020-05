Photo : YONHAP News

55 Südkoreaner kehren aus Südafrika zurück, nachdem sie dort wegen des Corona-Lockdowns festgesessen hatten.Die südkoreanischen Einwohner flogen am Dienstagabend (Ortszeit) mit einem Sonderflug in Südafrika ab. An Bord der Maschine von Qatar Airways waren laut Informationen insgesamt 300 Menschen, darunter auch Malaysier und Norweger.Die Südkoreaner werden am Flughafen Doha umsteigen und am Donnerstagnachmittag am Flughafen Incheon ankommen. Die Flugkosten übernahmen sie selbst.Die südkoreanische Botschaft in Südafrika mobilisierte Fahrzeuge, um den Transport der Landsleute innerhalb des Landes zu unterstützen. Die Rückkehr von weiteren Südkoreanern ist am 16. und 20. Mai geplant.