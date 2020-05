US-Langstreckenbomber überfliegen offenbar koreanische Halbinsel

Photo : YONHAP News

Zwei US-Langstreckenbomber haben offenbar die koreanische Halbinsel überflogen.Laut Angaben von Aircraft Spots, einem Dienst für die Verfolgung des militärischen Flugverkehrs, seien die B-1B Lancer vom Stützpunkt Andersen in Guam gestartet. Sie seien südöstlich von Südkorea und westlich von Japan und über dem Ostchinesischen Meer geflogen.Eine genaue Zeit gab der Flugverfolgungsdienst nicht an, doch soll der Flug offenbar am Dienstag stattgefunden haben.Zuletzt hatten die strategischen Bomber ähnliche Einsätze in Asien am 23. und 30. April sowie am 1. und 6. Mai geflogen.Unterdessen teilten Militärbehörden mit, dass eine RC-135W Rivet Joint und eine RC-12X Guardrail der US-Luftwaffe am Dienstag über Seoul und der nahegelegenen Stadt Incheon an der Westküste geflogen seien. Es handelt sich um Spionageflugzeuge, die Rivet Joint kann vor einem Raketenstart Telemetrie-Signale abfangen.