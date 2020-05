Premierminister verspricht Klubbesuchern Schutz persönlicher Daten

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Chung Sye-kyun hat den Besuchern von Klubs und Bars im Seouler Viertel Itaewon den Schutz ihrer persönlichen Daten im Falle von Corona-Tests versprochen.Angesichts der damit zusammenhängenden Clusterinfektionen sagte Chung am Mittwoch, Ziel sei es, noch binnen dieser Woche alle Besucher der betroffenen Vergnügungsbetriebe ausfindig zu machen und auf Covid-19 testen zu lassen.Es gebe immer noch Besucher, die nicht erreichbar seien. Jedoch sei es nur eine Frage der Zeit. Schließlich würden alle Itaewon-Besucher ausfindig gemacht werden, sagte Chung.Der Premierminister forderte die Betroffenen dazu auf, sich freiwillig zu melden. Damit ihre Identität nicht offenbart werde, würden sie lediglich danach gefragt, ob sie Itaewon besucht hätten, und nach nichts weiterem, versprach er. Auch bei einem positiven Testergebnis würden die Daten gelöscht, die eine Identifizierung ermöglichen würden. Lediglich würden die Bewegungsrouten, mit denen sich von anderen das Risiko einer sekundären Infektion einschätzen lasse, bekannt gemacht.Angesichts vieler falscher Angaben in den von Klubs vorgelegten Besucherlisten forderte Chung, die Wirksamkeit in Bezug auf die Erstellung solcher Listen sicherzustellen.