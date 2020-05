Politik Südkorea versorgt Entwicklungsländer mit Gütern für Covid-19-Eindämmung

Südkorea will Entwicklungsländern angesichts ihrer Schwierigkeiten wegen der Corona-Ausbreitung Güter zur Eindämmung der Pandemie zur Verfügung stellen.



Das teilte die Koreanische Agentur für internationale Zusammenarbeit (KOICA) am Dienstag mit.



39 Ländern, darunter Sri Lanka, Vietnam, El Salvador und Usbekistan, werden Güter wie Masken, Handdesinfektionsmittel und Hygienehandschuhe im Wert von zwei Millionen Dollar gespendet.



Das KOICA-Büro in Sri Lanka übermittelte bereits am Montag (Ortszeit) in Colombo der sri-lankischen Behörde für Berufsausbildung 19.750 Atemschutzmasken, 120.000 Paar Hygienehandschuhe und 750 Flaschen Handdesinfektionsmittel. Sie werden 12.000 Studenten, Lehrkräften sowie Mitarbeitern an sechs technischen Hochschulen in dem Land angeboten, an denen KOICA-Freiwillige im Einsatz waren.



Das KOICA-Büro in Nepal hatte am 30. April vier von ihm unterstützten Krankenhäusern persönliche Schutzausrüstung, Masken, medizinische Masken sowie Handschuhe und Handdesinfektionsmittel bereitgestellt.