Südkorea meldet 26 neue Corona-Fälle – Weitere Infektionen unter Klubbesuchern

In Südkorea sind am Dienstag 26 neue Covid-19-Fälle bestätigt worden.Laut den Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention am Mittwoch stieg die Gesamtzahl der Corona-Infizierten somit auf 10.962.Es wurden weitere Fälle von Clusterinfektionen im Zusammenhang mit Klubs im Seouler Viertel Itaewon gemeldet. Nachdem ein Klubbesucher aus Yongin am 6. Mai positiv getestet worden war, kletterte die Zahl der Neuinfektionen im Land wieder auf mehr als zehn. Am Samstag und Sonntag wurden über 30 neue Fälle am Tag bestätigt, am Montag fiel die Zahl auf 27.22 der 26 Neuinfektionen sind lokale Infektionen. Seoul meldete zwölf Fälle, Busan drei. In Daegu und Incheon wurden jeweils zwei Fälle nachgewiesen, in den Provinzen Gyeonggi, Nord-Jeolla und Süd-Gyeongsang gab es jeweils einen Fall.Bei vier weiteren Fällen handelt es sich um eingeschleppte Fälle. Ein Patient wurde bei der Kontrolle am Flughafen erfasst, die anderen in Daegu, Ulsan und Gyeonggi.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 nahm um einen auf 259 zu.