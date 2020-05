Jubiläumsfeier zur Demokratiebewegung vom 18. Mai findet vor früherem Sitz der Provinzverwaltung statt

Photo : YONHAP News

Eine Zeremonie zum 40. Jahrestag der Demokratiebewegung vom 18. Mai findet vor dem früheren Sitz der Verwaltung der Provinz Süd-Jeolla in Gwangju statt.In dem Gebäude hatten die Demonstranten am 27. Mai 1980 bis zum letzten Moment gegen die gewalttätige Unterdrückung durch das Militär gekämpft.Die Regierung hatte seit der Bestimmung des 18. Mai zu einem nationalen Gedenktag im Jahr 1997 jedes Jahr auf dem 18.-Mai-Nationalfriedhof in Gwangju die Jubiläumsfeier abgehalten. Dieses Jahr wurde der Veranstaltungsort erstmals gewechselt, um die besondere Bedeutung des 40. Jubiläums zu unterstreichen.Das Ministerium für Patrioten- und Veteranenangelegenheiten plante ursprünglich, insgesamt 10.000 Menschen, darunter ausländische Diplomaten und Bürger, zu der Jubiläumszeremonie einzuladen. Angesichts der Covid-19-Ausbreitung beschloss das Ressort jedoch, die Teilnehmerzahl drastisch zu verringern und auf rund 400 zu begrenzen.