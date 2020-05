Bisher 116 Corona-Infektionsfälle im Zusammenhang mit Klubs in Itaewon bestätigt

Photo : YONHAP News

Im Zusammenhang mit Klubs im Seouler Viertel Itaewon sind bis Mittwochvormittag 116 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt worden.Das teilte die Seouler Stadtverwaltung mit.Mit Stand von 10 Uhr am Mittwoch wurden 69 Infizierte in der Hauptstadt gemeldet. In der Provinz Gyeonggi gibt es 23 Infektionsfälle, in Incheon 15 Fälle. Fünf Infektionen wurden in der Provinz Nord-Chungcheong bekannt, vier Fälle in Busan. Nord-Jeolla, Süd-Gyeongsang und Jeju meldeten jeweils einen Fall.Die Stadtverwaltung habe anonyme Corona-Tests eingeführt, um alle Betroffenen zügig testen zu lassen, sagte Seouls Bürgermeister Park Won-soon vor der Presse. Sie rufe die Betroffenen auf, sich freiwillig testen zu lassen. Anhand der Besucherlisten und gesicherten Handydaten von den Basisstationen würden Kurznachrichten an die Betroffenen verschickt.Die Infizierten im Zusammenhang mit den Klubs seien meistens Menschen in ihren Zwanzigern und Dreißigern, die viele Orte besucht hätten. Es sei sehr Besorgnis erregend, dass sie viele Orte wie Karaoke-Bars und Bars besucht hätten, wo sich das Virus angesichts enger Kontakte zwischen den Besuchern leicht übertrage. Es werde mit großer Aufmerksamkeit verfolgt, ob sich solche Orte zu einem weiteren Infektionsherd entwickeln würden, hieß es.Die Stadt Seoul sicherte sich die Listen mit den Namen von 10.905 Menschen, deren Mobiltelefone im Zeitraum vom 24. April bis 6. Mai auf die Basisstationen in der Nähe von fünf Klubs in Itaewon zugegriffen hatten. Elf Prozent sind Ausländer. Damit auch Ausländer schnell Zugang zu Informationen in Bezug auf Covid-19 hätten, habe die Stadtverwaltung jedes Mal neue Richtlinien in zwölf Sprachen übersetzt, diese an Einrichtungen zur Unterstützung von Ausländern verteilt und den Botschaften Informationen zur Verfügung gestellt, hieß es.Mit Stand von Mittwoch wurden landesweit 20.000 Menschen angesichts der Clusterinfektionen im Zusammenhang mit den Klubs in Itaewon auf das Coronavirus getestet.