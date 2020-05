Südkorea, USA und Japan halten trilateralen Sicherheitsdialog ab

Photo : YONHAP News

Die Verteidigungsministerien Südkoreas, der USA und Japans haben ihren jährlichen trilateralen Sicherheitsdialog abgehalten.Die 12. Trilateralen Verteidigungsgespräche (DTT) fanden am Mittwoch angesichts der Covid-19-Ausbreitung in Form einer Videokonferenz statt. Südkoreas stellvertretender Minister für nationale Verteidigungspolitik Chung Suk-hwan kam mit seinen US-amerikanischen und japanischen Kollegen David Helvey und Akihiro Tsuchimichi zusammen.Die Delegationsführer vereinbarten, ein trilaterales Verteidigungsministertreffen im Juni an einem von den drei Seiten vereinbarten Termin in Form einer Videokonferenz abzuhalten.Sie schätzten zudem gemeinsam die Bedrohung durch Nordkoreas Atomwaffen und Raketen ein. Auch wurde über Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der regionalen Sicherheit und zur Verbesserung der Sicherheitskooperation zwischen den drei Ländern diskutiert.Sie tauschten sich außerdem über Maßnahmen zur Zusammenarbeit im Kampf gegen Covid-19 aus.Das südkoreanische Verteidigungsministerium erklärte, dass die drei Seiten die Wichtigkeit der trilateralen Sicherheitskooperation erneut bestätigt hätten.