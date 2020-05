Moody´s: Koreanische Unternehmen wegen Corona-Krise mit negativen Kreditbedingungen konfrontiert

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung von Moody´s werden sich wegen des weltweiten Wirtschaftsrückgangs infolge der Corona-Pandemie die Rentabilität und Kreditbedingungen südkoreanischer Unternehmen verschlechtern.Eine Abschwächung des Konsums, des grenzüberschreitenden Handels und des Wirtschaftswachstums verschärften die Belastung für die Rentabilität und den finanziellen Hebel koreanischer nicht finanzieller Unternehmen. Das führe zu negativen Kreditbedingungen für den gesamten Sektor, schrieb die Ratingagentur in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht.Es werde ein starker Rückgang der Geschäftstätigkeiten im ersten Halbjahr 2020 erwartet. Der finanzielle Hebel einiger Unternehmen werde sich aufgrund großer Investitionen weiter verschlechtern, hieß es.Nach weiteren Angaben hatten mit Stand vom 8. Mai 13 der 22 nicht finanziellen privaten Unternehmen, die Moody´s in Südkorea bewertet, negative Ratingprognosen oder Ratings, die auf eine Herabsetzung überprüft werden.Die Ratingagentur erwartete unter anderem für Automobilunternehmen eine deutlich geringere Rentabilität angesichts eines hohen Risikos eines Nachfrageschocks und von Störungen in der Lieferkette.Moody´s hatte Ende April die Wachstumsprognose für Südkorea für dieses Jahr auf minus 0,5 Prozent und die Prognose für die G20-Staaten auf minus vier Prozent gesenkt.