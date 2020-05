Sport Chef des Fußballverbands will Einführung von Relegation prüfen

Der Präsident des Koreanischen Fußballverbandes (KFA) Chung Mong-gyu will die Einführung einer Relegation prüfen.



Qualifikationsspiele um den Auf- oder Abstieg würden die Struktur des koreanischen Fußballs grundlegend verändern, sagte Chung heute in Seoul vor Reportern.



Zuvor hatte der Fußballverband die Einführung der K3 und K4 League gefeiert. Es handelt sich um halbprofessionelle Ligen, die zwischen den Profi-Ligen K League 1 sowie K League 2 und den drei Amateurligen K5, K6 und K7 League angesiedelt sind. Damit verfügt der südkoreanische Fußball nun über ein Ligasystem wie in Europa.



KFA und Chung streben ein alle Ligen umfassendes System an, um die Qualität des koreanischen Fußballs und langfristig das Niveau der Fußballindustrie deutlich zu steigern.



Ein Relegationssystem wurde noch nicht vervollständigt. Um den Auf- und Abstieg zwischen der K League 2 und der K3 League sowie zwischen der K4 League und der K5 League wird zurzeit noch nicht in einer Relegation gespielt.