Präsident Moon wird bei Weltgesundheitsversammlung Grundsatzrede halten

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in wird am kommenden Montag bei der Weltgesundheitsversammlung eine Grundsatzrede halten.Er wolle über Südkoreas Erfahrungen bei der Quarantäne als Reaktion auf Covid-19 sprechen, sagte ein Beamter des Präsidialamtes am Mittwoch der Nachrichtenagentur Yonhap.Es wird erwartet, dass Moon die drei Prinzipien für die Quarantäne hervorheben wird: Offenheit, Transparenz und Demokratie. Auch wird er voraussichtlich zur engeren internationalen Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Pandemie aufrufen.Seine Rede soll aufgezeichnet und das Video während der Online-Konferenz abgespielt werden. Südkorea wird bei dem Forum von Gesundheitsminister Park Neung-hoo vertreten.Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus hatte Moon eingeladen, bei der Jahreskonferenz eine Grundsatzrede als Vertreter Asiens zu halten.