Chinas Präsident Xi bekräftigt Willen für Südkorea-Besuch in diesem Jahr

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in und Chinas Präsident Xi Jinping wollen Xis Besuch in Südkorea wie geplant dieses Jahr zustande bringen.Darauf einigten sie sich in einem Telefongespräch am Mittwochabend.Laut dem südkoreanischen Präsidialamt sagte Xi, er sei unverändert fest entschlossen, Südkorea dieses Jahr zu besuchen. Moon habe geantwortet, Xis Besuch sei für die Beziehungen zwischen Südkorea und China wichtiger als alles andere.Xi schlug vor, entsprechend der Entwicklung der bilateralen Beziehungen in den letzten drei Jahren die Kommunikation und Kooperation zu verstärken.In dem 34-minütigen Telefonat vereinbarten beide Präsidenten, Diskussionen zu führen, damit Xis Visite stattfinden kann, sobald sich die Covid-19-Lage stabilisiert hat und die passenden Bedingungen vorliegen.Es war das zweite Telefongespräch zwischen Moon und Xi nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Zuletzt hatten sie am 20. Februar miteinander telefoniert.