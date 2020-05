Außenministerin betont in DW-Sendung Balance zwischen Privatsphäre und öffentlicher Sicherheit

Photo : YONHAP News

Außenministerin Kang Kyung-wha hat in einer Sendung der Deutschen Welle die Notwendigkeit der Balance zwischen dem Schutz der Privatsphäre von Patienten und dem Schutz der Allgemeinheit vor Risiken betont.Entsprechendes antwortete Kang am Mittwoch (Ortszeit) im Programm „Conflict Zone“ auf die Frage, ob mit der Kontaktverfolgung in Bezug auf Covid-19 nicht übermäßig in die Privatsphäre eingegriffen werde. Die Privatsphäre sei ein sehr wichtiges Menschenrecht, jedoch kein absolutes Recht, betonte sie.In einigen Medienberichten in Deutschland wurde auf die Gefahr hingewiesen, dass das südkoreanische System zur Kontaktverfolgung die Privatsphäre von Corona-Infizierten verletzen könnte.In Bezug auf Clusterinfektionen im Zusammenhang mit dem Seouler Viertel Itaewon sagte Kang, dass man über das Risiko eines zweiten Ausbruchs des Coronavirus sehr besorgt gewesen sei. Dieses Virus sei eine sehr knifflige Angelegenheit. Es verbreite sich schnell, auch symptomlose Menschen könnten andere anstecken. Das südkoreanische System für die Rückverfolgung von Infektionsketten sowie Tests funktioniere jedoch mittlerweile vollumfänglich.