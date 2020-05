Außenministerin berät sich in Videokonferenz mit Botschaftern in Europa

Photo : YONHAP News

Außenministerin Kang Kyung-wha hat sich am Mittwoch in einer Videokonferenz mit den Botschaftern in Europa beraten.In dem Gespräch hätten Gegenmaßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus im Mittelpunkt gestanden, teilte ihr Ministerium mit.In einer Presseerklärung hieß es, dass die Botschafter in Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Russland und bei der Europäischen Union zugeschaltet gewesen seien.Kang habe darauf hingewiesen, dass es an der Zeit sei, neue Strategien in der Diplomatie anzuwenden, um sich der wegen des Coronavirus veränderten Umwelt anzupassen. Die Botschafter sollten ausgiebig Gebrauch von der Möglichkeit der Durchführung von Videokonferenzen machen.Auch solle auf der Grundlage der positiven Einschätzungen des Auslands zu Südkoreas Maßnahmen gegen das Coronavirus der Spielraum für die Diplomatie erweitert werden, fügte die Ministerin hinzu.