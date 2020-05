USA behalten Nordkorea auf Anti-Terror-Liste

Photo : YONHAP News

Die USA haben Nordkorea auf ihrer schwarzen Liste der Staaten behalten, die Amerikas Anstrengungen für die Terrorbekämpfung nicht vollständig unterstützen.Das US-Außenministerium teilte am Mittwoch in einer Presseerklärung mit, dass Nordkorea, Iran, Syrien, Venezuela und Kuba auf der schwarzen Liste stünden.Demnach dürfen in diese Staaten keine Rüstungsgüter oder damit zusammenhängende Dienstleistungen von US-Firmen exportiert werden.Nordkorea wird seit 1997 ununterbrochen in der Liste geführt.Zur Begründung für den Verbleib auf der Liste wies das Ministerium darauf hin, dass im Jahr 2019 vier an der Entführung eines Flugzeugs von Japan Airline beteiligte Japaner noch immer in Nordkorea lebten.Darüber hinaus versuche die japanische Regierung weiterhin, das Schicksal von 12 Japanern aufzuklären, die von nordkoreanischen Agenten in den 1970er und -80er Jahren entführt worden sein sollen.