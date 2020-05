Regierung will 1,56 Millionen Arbeitsplätze schaffen

Photo : YONHAP News

Südkorea will 1,56 Millionen Arbeitsplätze unter anderem im öffentlichen Sektor schaffen.Hierfür wolle die Regierung Maßnahmen ausarbeiten, kündigte Finanzminister Hong Nam-ki bei einer Wirtschaftssitzung am Donnerstag angesichts der schwierigen Beschäftigungslage an.Dazu zählen rund 945.000 Arbeitsstellen im öffentlichen Sektor, die mit bereits sichergestellten Budgetmitteln finanziert werden.Rund 600.000 Arbeitsplätze davon, die wegen der Corona-Krise bisher nicht angeboten werden konnten, wolle die Regierung möglichst bald wieder zur Verfügung stellen, äußerte Hong. Das sind unter anderem Stellen im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsprogrammen für Senioren und Sozialhilfeempfänger.Auch gewann der am Mittwoch vorgelegte Regierungsplan Konturen, mindestens 550.000 Stellen zu schaffen. 100.000 Stellen würden im öffentlichen Sektor im Bereich der kontaktfreien und digitalen Dienste geschaffen, 50.000 Stellen im digitalen Bereich für junge Menschen im privaten Sektor und 300.000 Stellen für gefährdete Gruppen, hieß es unter anderem.