Südkorea meldet 29 neue Corona-Fälle wegen Ausbreitung von Infektionen unter Klubbesuchern

In Südkorea sind weitere Fälle von Covid-19-Infektionen im Zusammenhang mit Nachtklubs in Seouler Viertel Itaewon gemeldet worden.Am Mittwoch wurden 29 neue Corona-Fälle bestätigt. Die Gesamtzahl der Corona-Infizierten im Land kletterte auf 10.991.20 der 29 neuen Fälle stehen im Zusammenhang mit Klubs in Itaewon.Von 26 lokalen Infektionen wurden zwölf Fälle in Incheon bestätigt, sechs in der Provinz Gyeonggi und drei in Seoul. Die Provinz Nord-Chungcheong meldete drei Infektionen, Gangwon und Süd-Chungcheong jeweils einen Fall.Bei drei weiteren Fällen handelt es sich um aus dem Ausland eingeschleppte Fälle.Die Zahl der offiziell bestätigen Corona-Toten beträgt 260. Bisher wurden 9.762 Infizierte genesen aus der Quarantäne entlassen.Angesichts der weiteren Ausbreitung von Corona-Infektionen im Zusammenhang mit Klubs in Itaewon verhängten jeweilige Gebietskörperschaften zusätzlich ein Versammlungsverbot für Vergnügungsbetriebe und ein Kontaktverbot für Klubbesucher.