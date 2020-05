Politik Regierung will Industrien verbunden mit Seucheneindämmung intensiv fördern

Die Regierung will Industrien im Zusammenhang mit der Seucheneindämmung intensiv fördern, darunter die Herstellung von Diagnosegeräten und Medikamenten.



Über entsprechende Fördermaßnahmen sei bei einer Sitzung unter Leitung von Finanzminister Hong Nam-ki am Donnerstag diskutiert worden, teilte die Regierung mit.



Die Regierung will die internationale Anerkennung für das südkoreanische System zur Eindämmung von Covid-19 als eine Chance nutzen. Aus diesem Anlass will die Regierung relevante Industrien zu wichtigen Zukunftsbranchen entwickeln und im Weltmarkt frühzeitig Fuß fassen.



Die Regierung will hierfür die einheimische Produktion wichtiger Geräte zur Seucheneindämmung anstreben und die finanzielle Unterstützung für klinische Tests von Medikamenten erweitern. Auch sollen entsprechende Regulierungen verbessert werden.



Für eine frühzeitige Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen will die Regierung zudem klinische Tests auch in Zentren für Quarantäne und Behandlung von leichten Erkrankungsfällen zulassen.