Asiana Airlines will eingestellte Auslandsflüge wieder aufnehmen

Photo : YONHAP News

Asiana Airlines will die infolge der Corona-Pandemie ausgesetzten Auslandsflüge im Juni zum Teil wieder aufnehmen.Die Fluggesellschaft kündigte am Donnerstag an, ab Juni 13 Auslandsstrecken wieder zu betreiben und pro Woche 57 Flüge mehr anzubieten.Die Wiederaufnahme sei mit Rücksicht auf Geschäftsreisende beschlossen worden, obwohl eine Erholung der Nachfrage nicht in Sicht sei, sagte ein Mitarbeiter.Asiana will zwölf Flugverbindungen nach China wiederherstellen. Angesichts der Reisebeschränkungen in der Volksrepublik will die Airline Vorbereitungen treffen, damit sie unmittelbar nach einer Aufhebung der Beschränkungen Flüge anbieten kann.Asiana will zudem die Zahl der Flüge nach Frankfurt von derzeit drei auf vier in der Woche erhöhen.